البحوث الفلكية بمصر : الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

2019-06-01

متابعات الخليج 365 - القاهرة

أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الدكتور محمد جاد القاضي، أن غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك سيوافق العام الجاري يوم الثلاثاء المقبل 4 يونيو فكليًّا، مشددًا على أن رمضان هذا العام سيكون 29 يومًا فقط.

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وأضاف القاضي أن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 12.02 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريًا، الموافق 3 يونيو وهو “يوم الرؤية”، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.

وقال القاضي: إن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة، والقاهرة 6 دقائق بعد غروب شمس، وفي باقي محافظات الجمهورية المصرية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق، أما في العواصم العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ17 دقيقة، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية.

وشدد عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية على أن اتخاذ قرار تحديد موعد عيد الفطر يرجع لدار الإفتاء والفضيلة مفتي الديار المصرية، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا تامًّا بين المعهد القومي للبحوث الفلكية مع دار الإفتاء وهيئة المساحة لاستطلاع الهلال يوم الاثنين المقبل وهو يوم الرؤية، ومن المقرر أن ترفع اللجان تقريرًا للمفتي لتحديد الرؤية الشرعية والتي ستحدد موعد عيد الفطر المبارك.