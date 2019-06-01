2019-06-01

عودة الكهرباء تدريجيًّا إلى عسير وتركي بن طلال يشكل فريقًا للمتابعة

متابعات الخليج 365 - عسير

أكدت السعودية للكهرباء أن أمير منطقة عسير تركي بن طلال يتابع باهتمام بالغ انقطاع الكهرباء بالمنطقة، كما شكل فريقًا لمتابعة المشكلة مع الكهرباء.

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وأوضحت الكهرباء أن الخدمة بدأت تعود تدريجيًّا في أبها بشكل جزئي، وفي تثليث وتنومة وأحد رفيدة وبيشة وبلقرن والنماص وظهران الجنوب وسراة عبيدة.

وشهدت بعض مناطق المملكة الجنوبية ومنها عسير حالة انقطاعًا في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ؛ مما استنفر كل الجهات الخدمية.

واعتذرت الكهرباء عن انقطاع الخدمة، مرجعةً ذلك إلى سوء الأحوال الجوية، وأكدت أن فرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حاليًّا لإعادة الخدمة تدريجيًّا.