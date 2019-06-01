الان تتابع عاجل .. #مطار_الملك_عبدالعزيز : عودة الحركة الجوية إلى وضعها الطبيعي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، عودة الحركة الجوية إل وضعها الطبيعي، بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة جدة.

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