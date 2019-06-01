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الان تتابع ضبط وافد يروج أدوية غير مرخصة في الرياض والان مع التفاصيل
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أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية ضبط وافدًا يروج أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة بمدينة الرياض، وذلك بعد رصد إعلانات مخالفة على المواقع الإلكترونية، وإحالته إلى النيابة.
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