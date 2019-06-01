الان تتابع ضبط وافد يروج أدوية غير مرخصة في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:18 م, 1 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية ضبط وافدًا يروج أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة بمدينة الرياض، وذلك بعد رصد إعلانات مخالفة على المواقع الإلكترونية، وإحالته إلى النيابة.

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