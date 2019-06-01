مدني مكة يطبق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طبقت الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار، حيث تم تغطية ونشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقا احترازيا.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف، أن الإدارة وعلى إثر الأمطار التي هطلت مساء اليوم على معظم أرجاء مكة المكرمة، وكانت من خفيفة إلى متوسطة، قامت بتمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة، لافتا إلى أنه تمت مباشرة بلاغات احتجاز محدودة داخل تجمعات للمياه تم التعامل معها في حينه دون وقوع إصابات ولله الحمد، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، ومراعاة احتمالية استمرار الحالة المطرية وجريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها، راجية السلامة للجميع.