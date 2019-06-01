، كراني: أمطار غزيرة ورياح سرعتها 90كم /سا على هذه المناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: ابتعدوا عن مجرى السيول وتكون مصحوبة بزخات من البرد

توقع خبير الأرصاد حسن كراني هطول أمطار غزيرة على مناطق جازان، نجران، بيشة، الباحة، خميس، أبها، النماص، المخواة، الليث، القنفذة مطالباً الجميع بالابتعاد عن مجاري السيول.



وقال عبر حسابه في تويتر: ابتعدوا عن مجرى السيول بعون الله تفتح السماء أبوابها بأمطار غزيرة على جازان، نجران، بيشة، الباحة، خميس، أبها، النماص، المخواة، الليث، القنفذة.. بصحبة زخات من البرد ورياح هابطة سرعتها السطحية ما بين 60_90كم/س.. وأمطار تميل للغزارة على منطقة مكة وشمالاً حتى تبوك وشرقها مروراً بالمدينة.