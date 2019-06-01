، شرطة الشرقية تعلن القبض على سارقي الخزانة المالية بالدمام ،

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أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على وافد عربي أربعيني ومواطن عشريني بعد تورطهما في سرقة خزانة أمان معدنية من مؤسسة تجارية بالدمام.
وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت بفضل من الله وتوفيقه عن القبض على وافد عربي أربعيني ومواطن عشريني بعد توفر الدلائل على تورطهما في سرقة خزانة أمان معدنية من مؤسسة تجارية بحي المنار بمدينة الدمام. حيث تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية.
وأكد أن شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
شرطة الشرقية تعلن القبض على سارقي الخزانة المالية بالدمامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-01
أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على وافد عربي أربعيني ومواطن عشريني بعد تورطهما في سرقة خزانة أمان معدنية من مؤسسة تجارية بالدمام.
وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت بفضل من الله وتوفيقه عن القبض على وافد عربي أربعيني ومواطن عشريني بعد توفر الدلائل على تورطهما في سرقة خزانة أمان معدنية من مؤسسة تجارية بحي المنار بمدينة الدمام. حيث تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية.
وأكد أن شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
08:29 PM
01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
08:43 PM
قالت: أحدهم مقيم أربعيني والآخر مواطن عشريني واتخذت الإجراءات بحقهما
أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على وافد عربي أربعيني ومواطن عشريني بعد تورطهما في سرقة خزانة أمان معدنية من مؤسسة تجارية بالدمام.
وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت بفضل من الله وتوفيقه عن القبض على وافد عربي أربعيني ومواطن عشريني بعد توفر الدلائل على تورطهما في سرقة خزانة أمان معدنية من مؤسسة تجارية بحي المنار بمدينة الدمام. حيث تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية.
وأكد أن شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
، شرطة الشرقية تعلن القبض على سارقي الخزانة المالية بالدمام ،
المصدر : الخليج 365
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