محمد بن مسعود - الدمام - ‏أعلنت الصحة أنها وبالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت وافداً يروج أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة بمدينة الرياض، وذلك بعد رصد إعلانات مخالفة على المواقع الإلكترونية، وإحالته إلى النيابة العامة. بعد رصد إعلاناته المخالفة عبر الإنترنت.. الصحة تعلن ضبط وافد يروج أدوية غير مرخصة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-01 ‏أعلنت الصحة أنها وبالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت وافداً يروج أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة بمدينة الرياض، وذلك بعد رصد إعلانات مخالفة على المواقع الإلكترونية، وإحالته إلى النيابة العامة. 01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440 Advertisements 08:25 PM ‏أعلنت الصحة أنها وبالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت وافداً يروج أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة بمدينة الرياض، وذلك بعد رصد إعلانات مخالفة على المواقع الإلكترونية، وإحالته إلى النيابة العامة. ، بعد رصد إعلاناته المخالفة عبر الإنترنت.. الصحة تعلن ضبط وافد يروج أدوية غير مرخصة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد رصد إعلاناته المخالفة عبر الإنترنت.. الصحة تعلن ضبط وافد يروج أدوية غير مرخصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.