، مكة.. تنبيه للأرصاد تبعه تحذير للمدني: لا تتنزهوا في بطون الأودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أمطار رعدية تصحب بتدني الرؤية ونشاط للرياح تستمر حتى التاسعة مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية تصحب بتدني الرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على محافظات أضم، والطائف، والعرضيات، والقنفذة، وميسان، والحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.



ودعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية، من خلال الموقع الإلكتروني (www.998.gov.sa)، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.