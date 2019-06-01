، الطائف.. حملة مُكثفة على المقاهي تنتهي بإغلاق 13 مرفقاً ،

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شنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في البلديات الفرعية، حملة رقابية مُكثفة على المقاهي الشعبية التي تُقدم "الشيش والمعسل" بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبمساندة أمنية.
وتم ضبط العديد من المخالفات، كما تم إغلاق 13 مرفقاً مخالفاً، تمثلت مخالفاتها في الاشتراطات الصحية، وسوء النظافة، كذلك مُخالفة النشاط من حيث الترخيص، فيما كُشفَ عن تشغيل عمالة مخالفة من قِبل أصحاب تلك المقاهي.
وتنتشر العديد من المقاهي الشعبية الرديئة والمُخالفة من حيث الاشتراطات الواجب توافرها، كما أن غالبية عمالتها لا توجد لديهم بطاقات صحية، خصوصاً من يقومون بإعداد الشاي والعصيرات وغيرها داخل تلك المقاهي، كما أن بعضها يتجاوز النظام في وضعه الكراسي والجلسات وتقديم المعسلات على الطريق، مُسببّاً بذلك ارتباكاً مرورياً.
الطائف.. حملة مُكثفة على المقاهي تنتهي بإغلاق 13 مرفقاًفهد العتيبي الخليج 365 2019-06-01
شنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في البلديات الفرعية، حملة رقابية مُكثفة على المقاهي الشعبية التي تُقدم "الشيش والمعسل" بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبمساندة أمنية.
وتم ضبط العديد من المخالفات، كما تم إغلاق 13 مرفقاً مخالفاً، تمثلت مخالفاتها في الاشتراطات الصحية، وسوء النظافة، كذلك مُخالفة النشاط من حيث الترخيص، فيما كُشفَ عن تشغيل عمالة مخالفة من قِبل أصحاب تلك المقاهي.
وتنتشر العديد من المقاهي الشعبية الرديئة والمُخالفة من حيث الاشتراطات الواجب توافرها، كما أن غالبية عمالتها لا توجد لديهم بطاقات صحية، خصوصاً من يقومون بإعداد الشاي والعصيرات وغيرها داخل تلك المقاهي، كما أن بعضها يتجاوز النظام في وضعه الكراسي والجلسات وتقديم المعسلات على الطريق، مُسببّاً بذلك ارتباكاً مرورياً.
01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
08:00 PM
فرق الأمانة رصدت لديها مُخالفات للاشتراطات الصحية
شنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في البلديات الفرعية، حملة رقابية مُكثفة على المقاهي الشعبية التي تُقدم "الشيش والمعسل" بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبمساندة أمنية.
وتم ضبط العديد من المخالفات، كما تم إغلاق 13 مرفقاً مخالفاً، تمثلت مخالفاتها في الاشتراطات الصحية، وسوء النظافة، كذلك مُخالفة النشاط من حيث الترخيص، فيما كُشفَ عن تشغيل عمالة مخالفة من قِبل أصحاب تلك المقاهي.
وتنتشر العديد من المقاهي الشعبية الرديئة والمُخالفة من حيث الاشتراطات الواجب توافرها، كما أن غالبية عمالتها لا توجد لديهم بطاقات صحية، خصوصاً من يقومون بإعداد الشاي والعصيرات وغيرها داخل تلك المقاهي، كما أن بعضها يتجاوز النظام في وضعه الكراسي والجلسات وتقديم المعسلات على الطريق، مُسببّاً بذلك ارتباكاً مرورياً.
، الطائف.. حملة مُكثفة على المقاهي تنتهي بإغلاق 13 مرفقاً ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.