شاهد.. الجبير يفتح النار على النظام الإيراني: طهران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن العالم الإسلامي يرفض تصرفات ايران ويقول لها كفى إذا أردتي أن تكوني دولة ذات احترام، عليكي أن تتبني سياسات تودي إلى احترام الناس، وليس قتل الدبلوماسيين وتفجير السفارات وزرع خلايا إرهابية في دول أخرى وتهريب متفجرات ودعم ميليشيات إرهابية تسيء للمدنيين وتطلق صواريخ باليستية على دول أخرى.

وأضاف الجبير خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي انعقد على هامش القمة الإسلامية بمكة: هذا ما هو تصرف دولة تريد أن تعيش في سلام وتنال احترام دول الجوار والعالم الإسلامي عزل إيران وتعتبر الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم وتخضع لعقوبات شديدة من المجتمع الدولي الذي يوجه رسالة لها بأنها إذا استمرت على النهج فإن العقوبات ستكون أكبر والثمن يكون أعلى.

وتساءل الجبير خلال كلمته: “أليس من الأفضل على النظام الإيراني أن يركز على تحسين الوضع المعيشي للشعب الإيراني بدلا من دعم الإرهاب والقتل والدمار، مسئولية الحكومات أن تراعي شعبها وأن تركز على السلم والتنمية والاستقرار”.

وأضاف: الإسلام دين وسطية واعتدال والسعودية تريد أن نرجع لأصل الإسلام وهو دين التسامح والوسطية لا يوجد فيه غلو وتشدد، هذا ما تعمل عليه المملكة من خلال برامج في التعليم عن طريق العمل مع المنظمات الإسلامية الدولية وسنستمر على هذا النهج، والإسلام ليس دين متطرف ولا يدعو لقتل الأبرياء، والحضارة الإسلامية ربطت بين الشرق والغرب منذ آلاف السنين، والحضارة الإسلامية وسطية سياسيا وجغرافيا.