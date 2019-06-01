عبدالرحمن بن مساعد ينشر صورة تجمعه بولي العهد في مكة

نشر رئيس نادي الهلال الأسبق صباح اليوم (السبت)، صورة تجمعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكة المكرمة. وكتب الأمير عبدالرحمن تعليقاً على الصورة في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ليلة أمس من مكة المكرمة مع الفخر والذخر والعز والمجد سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

يذكر أن مكة المكرمة شهدت على مدار اليومين الماضيين عقد القمة الخليجية الطارئة، والقمة العربية الطارئة، والقمة الدورية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي.

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