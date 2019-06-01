حَادث دهس غامض يصرع معلماً في صبيا ويثير شبهات جنائية.. والجهات الأمنية تحقق

تواصل شرطة منطقة جازان تحقيقاتها للوقوف على ملابسات حـادث دهس معلم بمحافظة صبيا، وذلك بعد الشكوك بوجود شبهة جنائية.

وقالت مصادر إن إدارة مرور محافظة صبيا أحالت ملف القضية إلى الشرطة، بعد أن باشرت الحادث الذي وقع على طريق الجمالة، بعد ملاحظتها العثور على جثمان المجني عليه بعيدا عن موقع الحادث، وعدم وجود آثار دماء أو اصطدام على سيارة الجاني، فضلا عن نقل الجثمان قبل وصول الدوريات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية المختصة انتقلت لموقع الحادث لإعادة التحقق والمعاينة في البلاغ، كما تم أخذ معلومات مفيدة من بعض شهود العيان من المواطنين والمقيمين عن ملابسات حـادث الدهس الذي قامت به سيارة دفع رباعي، والذين كشفوا عن بعض القرائن التي تثير شبهة جنائية في الحادث.

وأفاد شاهد عيان باكستاني الجنسية بأن المجني عليه حضر إليه وأخذ ملابس باكستانية وقام بارتدائها، ومن ثم غادر، وفجأة عاد راكضاً من خلف المحلات لتدهسه سيارة دفع رباعي، فيما أشار وافد يمني إلى أن المتوفى حضر إليه في المزرعة وشرب الماء وكان في حالة رعب وذكر له أن هناك أشخاصا يلاحقونه ويهددونه ثم غادر.

وبينت المصادر بحسب “سبق” أن ذوي المعلم المتوفى طالبوا الجهات الأمنية بالتحقق من تعمد حـادث الدهس، وكشف غموض الواقعة وملابساتها، والتعرف على الجاني واتخاذ اللازم معه بحسب الاختصاص.