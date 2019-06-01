“التجارة” تعلن استدعاء 1041 مركبة “هيونداي” لوجود خلل في المحرك

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم السبت، عن استدعاء 1041 مركبة من نوع “هيونداي سنتافي” موديلات العام 2019، وذلك بسبب حدوث خلل فني في المحرك.
وأوضحت “التجارة” في بيانها أن الاستدعاء تم لاحتمالية حدوث خلل في وحدة التحكم بالمحرك، ما قد يؤدي إلى توقفه أثناء القيادة في ظروف المناخ الصعبة كالعواصف الرملية. ودعت الوزارة أصحاب المركبات المستدعاة للتأكد من شمول الرقم التسلسلي للمركبة في موقع الاستدعاءات، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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