سافر مواطن سعودي يقيم في “الخفجي”، إلى الكويت قبل أيام خصيصا لكي يقاضي صاحب هاتف كويتي أعتاد على الإساءة له برسائل تحمل سبا وقذفا وتهديدا. ووفقاً لـ”الرأي الكويتية”، قال المواطن السعودي أن صاحب الهاتف استمر في إرسال تلك المسجات على مدار الساعة وفي أوقات متفرقة، ما سبب له قلقاً وقال إنه لا يعرف صاحب الرقم وقام بالاتصال عليه مرات عدة، إلا أن مالكه لم يرد عليه، فقرر أن يسافر وبستنجد بالأمنيين لتخليصه من قلقه.

من جهتهم تمكن رجال الأمن من الوصول إلى صاحب الرقم وتبيّن أنه يخص “كويتية” وقاموا بالقبض عليها.

وقال مصدر أمني إن بالتحقيق معها أقرّت واعترفت بأنها بالفعل هي مَنْ قامت بإرسال تلك الرسائل إلى هاتف الشاكي، ولم تتوقع أن يحضر إلى الكويت لتسجيل قضية بحقها ولم تبد أسباب إقدامها على هذا الفعل، وجارٍ استكمال التحقيقات معها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

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كانت هذه تفاصيل خبر سعودي يتلقى رسائل شتم وقذف من هاتف بالكويت.. وحينما سافر ليقاضي صاحبه كانت المفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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