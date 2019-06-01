«الحوامة» تعيد ذاكرة الأجداد لسكان الرياض

تستعد أمانة منطقة الرياض لإحياء موروث «الحوامة» التي تعد من الفعاليات الشعبية المتعارف عليها لدى الأجداد في منطقة نجد، ويجول من خلالها الأطفال شوارع القرى لأخذ عيدياتهم، منشدين الأهازيج التي من أبرزها «عطوني عيدي عادت عليكم».

وقال مدير عام الخدمات الاجتماعية والمشرف على فعاليات العيد بأمانة منطقة الرياض المهندس فهد بن حسين السبيعي: إن الأمانة ستنظم فعالية «الحوامة» في حديقة الدانة، وحديقة حي الرائد، وحديقة حي الوادي، ابتداءً من ليلة العيد وعلى مدى ثلاثة أيام من الساعة 7,15 مساءً وحتى 12 ليلًا، وستخصص الأمانة مساحة لأهالي الأحياء للمشاركة في توزيع العيديات على الأطفال، كما جرى تشكيل فريق هدفه نشر البهجة والفرح داخل الحدائق من خلال جولات وأهازيج شعبية وتوزيع هدايا وحلوى على الأطفال إلى جانب تنفيذ أوبريت للعيد ومسابقات حركية.

وأضاف السبيعي: حرصت أمانة الرياض على إحياء موروث (الحوامة) لما له من تاريخ عريق في منطقة نجد، وهو من العادات الحميدة التي كانت لدى الأجداد، إذ يعزز من الترابط فيما بين أفراد المجتمع وينشر المحبة ويدخل السرور والبهجة في نفوس الأطفال.

وتأتي فعالية «الحوامة» ضمن برنامج احتفالات موسم عيد الفطر المبارك الذي تنظمه أمانة منطقة الرياض، وبمشاركة عدد من الجهات الرسمية والأهلية، ويضم البرنامج 220 فعالية متوزعة على 30 موقعًا داخل مدينة الرياض.