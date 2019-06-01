انقطاع الكهرباء بعسير وجازان ونجران

شهدت مناطق عسير وجازان ونجران، انقطاعا في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ. وفيما أدى الانقطاع إلى ارتباك حركة السير في الشوارع، وذلك بسبب تعطل الإشارات المرورية، وأثر الانقطاع على الأسواق بسبب عدم عمل الصرافات الآلية، وبعد تدخل الأجهزة المختصة تمت إعادة التيار الكهربائي تدريجيا.

وصرح رئيس القطاع الجنوبي للكهرباء المهندس عبدالرحمن السلولي، بأن انقطاع الخدمة بدأ في الساعة 3:30، بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية تعمل على إعادة الخدمة تدريجيا.