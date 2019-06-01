شهدت مناطق عسير وجازان ونجران، انقطاعا في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ. وفيما أدى الانقطاع إلى ارتباك حركة السير في الشوارع، وذلك بسبب تعطل الإشارات المرورية، وأثر الانقطاع على الأسواق بسبب عدم عمل الصرافات الآلية، وبعد تدخل الأجهزة المختصة تمت إعادة التيار الكهربائي تدريجيا.
وصرح رئيس القطاع الجنوبي للكهرباء المهندس عبدالرحمن السلولي، بأن انقطاع الخدمة بدأ في الساعة 3:30، بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية تعمل على إعادة الخدمة تدريجيا.
كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع الكهرباء بعسير وجازان ونجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.