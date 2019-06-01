الخطوط الحديدية تهنئ القيادة بمناسبة ذكرى بيعة ولي العهد

رفع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" الدكتور بشار المالك، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الثانية لبيعة الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد.
وأكد الدكتور المالك أن مسيرة التنمية التي تعيشها المملكة في ظل خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده ، هي مسيرة نماء وعطاء، مشيرًا إلى أن الجهود الكبرى التي يبذلها الأمير محمد بن سلمان، تحت رعاية وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، أثمرت عن حزمة من المبادرات الوطنية الهامة، التي تدعم بشكل واضح مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.
ونوّه المالك برؤية المملكة 2030، التي عززت من حيوية الاقتصاد، وساهمت بشكل واضح في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام 2018، هذا بالإضافة إلى معدلات نمو أكبر متوقعة خلال العام الحالي 2019 وفقًا للتقديرات الدولية والمحلية.
وأشار إلى ان قطاع النقل يشهد نهضة كبرى على صعيد التقنيات المستخدمة، والتشريعات المُحفّزة، وخلق آلاف فرص التوظيف والتدريب والتأهيل لشباب وشابات دوت الخليج، الأمر الذي يعزز بالتالي من مساهمة القطاع في الناتج المحلي".
ولفت المالك، إلى أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، تفخر وتعتز بما تجده من متابعة ودعم لا محدود من قبل القيادة وهو الأمر الذي تستهدفه رؤية 2030.
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