السعودية اليوم / أمانة القصيم تنجز ممشى الملك عبدالله في بريدة



بريدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 واس

أنهت أمانة منطقة القصيم تنفيذ أعمال ممشى الملك عبدالله بمدينة بريدة بطول يتجاوز ٢٣٠٠ متر ، ويقع شمال مدينة بريدة على ٣ طرق رئيسية ومهمة ، طريق الملك عبدالله وطريق الملك سلمان وطريق أبي بكر الصديق.

وتضمنت الأعمال تنفيذ أعمال الإنارة التجميلية والتشجير ومواقف للسيارات وكراسي للجلوس والاستراحة وحزمة من اللوحات الإرشادية والتوعوية.

وتستهدف المرحلة المستقبلية من المشروع تنفيذ مضمار مخصص لهواة الدراجات الهوائية وهو الأول من نوعه بمدينة بريدة بطول ٢١٠٠ متر يمتد حول البحيرة ومدعوم بمواقف مخصص للدراجات والخدمات العامة، ومضمار إضافي بطول ٣٧٠٠ متر.

ويأتي ذلك ضمن جهود أمانة منطقة القصيم الهادفة لتحسين المشهد الحضري ،وتوفير خيارات إضافية لممارسي

19:40ت م

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بريدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 واسأنهت أمانة منطقة القصيم تنفيذ أعمال ممشى الملك عبدالله بمدينة بريدة بطول يتجاوز ٢٣٠٠ متر ، ويقع شمال مدينة بريدة على ٣ طرق رئيسية ومهمة ، طريق الملك عبدالله وطريق الملك سلمان وطريق أبي بكر الصديق.وتضمنت الأعمال تنفيذ أعمال الإنارة التجميلية والتشجير ومواقف للسيارات وكراسي للجلوس والاستراحة وحزمة من اللوحات الإرشادية والتوعوية.وتستهدف المرحلة المستقبلية من المشروع تنفيذ مضمار مخصص لهواة الدراجات الهوائية وهو الأول من نوعه بمدينة بريدة بطول ٢١٠٠ متر يمتد حول البحيرة ومدعوم بمواقف مخصص للدراجات والخدمات العامة، ومضمار إضافي بطول ٣٧٠٠ متر.ويأتي ذلك ضمن جهود أمانة منطقة القصيم الهادفة لتحسين المشهد الحضري ،وتوفير خيارات إضافية لممارسي رياضة المشي وتعزيزها لدى كافة فئات المجتمع..// انتهى //19:40ت م0159

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