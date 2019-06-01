السعودية اليوم / محافظة البدع تلبس أجمل حللها استعداداً لعيد الفطر المبارك



تبوك 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

تواصل اللجان المنظمة بمحافظة البدع التابعة لمنطقة تبوك، أعمالها بتجهيز مقر الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بمركز الأمير فهد بن سلطان الرياضي بمدينة البدع، والذي تشرف عليه البلدية وبمشاركة المجلس البلدي، ولجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة البدع سعيد بن خليل السعيد، أن اللجان المنظمة تواصل عملها في تجهيز مقر الاحتفال لعيد الفطر المبارك، لتقديم حزمة من الفعاليات والبرامج المتنوعة لأهالي المحافظة وزائريها.

وأشار السعيد إلى أن الاحتفالات ستبدأ من عصر أول يوم بالعيد حتى منتصف الليل يقدم من خلاله أوبريت وطني، وعروض للهجن والخيل، وفقرات ترفيهية، وأمسية شعرية، ومسابقات للأطفال، وعرض مرئي عن جمال الطبيعة في المحافظة، ومشاهد تمثيلية، إضافةً إلى فلكلور شعبي يتمثل بلون "الرفيحي"، وإتاحة المجال إلى مشاركة الجاليات بالمحافظة، مفيداً بأنه تم تخصيص مكان للأسر المنتجة بمقر الاحتفال.

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19:36ت م

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