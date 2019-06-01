السعودية اليوم / ينبع الصناعية تتأهب للعيد بعروض ترفيهية مشوقة للأسرة والطفل



ينبع 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

تنظم الهيئة الملكية بينبع ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية فعاليات "عيدنا أنتم" خلال عطلة عيد الفطر المبارك، في المسرح المفتوح في الواجهة البحرية بينبع الصناعية، اعتباراً من ثاني أيام العيد ولمدة 5 أيام.

واعتمدت اللجنة المنظمة برنامج الفعاليات التي ستكون مليئة بالبرامج الترفيهية والفعاليات الهادفة لجميع فئات المجتمع من مسرحيات وعروض ترفيهية والشخصيات الكرتونية، إضافةً إلى المسابقات والألعاب وفقرات الرسم، وتتضمن الفعاليات كذلك البرامج ذات الطابع الاجتماعي والثقافي، كما ستقام عدد من الفقرات المشوقة بمشاركة فرق متخصصة في مجال الترفيه.

ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات ايضاً على عروض للألعاب النارية، وسينما الأطفال، وألعاب خفة، وفنون شعبية توزع خلالها هدايا وجوائز للحضور، ودأبت الهيئة الملكية بينبع على تنظيم مثل هذه الفعاليات خلال مواسم الأعياد لتحقيق التواصل الاجتماعي والترفيه مع قاطني وزوار مدينة ينبع الصناعية، خاصةً أنها تشهد حركة سياحية مكثفة طوال العام لما تمتلكه من خدمات ترفيهية وسياحية تتمثل في شواطئها الجميلة وواجهاتها البحرية وبنيتها التحتية المتطورة، وخدمات وعناصر تم إضافتها لأول مرة على مستوى الواجهات البحرية مجهزة بخدمات تناسب كافة الفئات والأعمار.

// انتهى //

19:35ت م

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