السعودية اليوم / بلدية ضبا تكمل استعداداتها وخدماتها لاستقبال عيد الفطر المبارك



الوجه 27 رمضان 1440 هـ الموافق 1 يونيو 2019 م واس

أكملت بلدية محافظة ضبا التابعة لأمانة منطقة تبوك ، كافة استعداداتها لإستقبال عيد الفطر المبارك ، من خلال تكثيف جهودها من الخدمات والنظافة العامة ،شملت محلات المواد الغذائية وصوالين الحلاقة والمطاعم وشواطئ المحافظة والمنتزهات .

وأوضح رئيس بلدية ضبا الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم الغبان أن البلدية استعدت منذ وقت مبكر لاستقبال عيد الفطر السعيد بتكثيف جهودها من خلال الجولات الميدانية التفتيشية على محلات المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات والبقالات ومحطات الوقود وصوالين الحلاقة والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بمنشآت الصحة العامة واستيفائهم للشروط الصحية بما يكفل المصلحة العامة والاستعداد لعيد الفطر السعيد لهذا العام .

وأفاد أن البلدية كثفت أعمال النظافة وصيانة الحدائق والمتنزهات وقص المسطحات ، وتعمل البلدية على تجهيز شواطئ المحافظة و قراها التابعه لها في قرية المويلح والعمود والسجدة و الواجهات البحرية في المحافظة لاستقبال المتنزهين من الاهالي والزوار لعيد الفطر المبارك .

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19:34ت م

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