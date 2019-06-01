السعودية اليوم / إدارة الشؤون المالية بجامعة القصيم تدشن صرف المستحقات المالية عبر "منصة صرف"



بريدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 واس

شرعت إدارة الشؤون المالية بجامعة القصيم صرف المستحقات المالية للمستفيدين خلال شهر مايو من العام المالي 2019 الموافق لشهر رمضان الحالي عبر "منصة صرف".

وأوضح مدير عام الشؤون المالية علي بن عبد الرحمن الهدية أن "منصة صرف" هي منصة الكترونية انشأتها وزارة المالية لصرف المستحقات المالية، والتي بموجبها يتم منح الجهة رقم حساب بمؤسسة النقد العربي السعودي، وأن يتم التحويل لحسابات المستفيدين بالبنوك عبر مؤسسة النقد العبي السعودي.

وقال الهدية" سبق هذا التحول متابعة دقيقة من قبل معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة المقدمة من قبل عمادة تقنية المعلومات، وعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، والزملاء في الإدارة العامة للشؤون المالية، تمثلت بوضع موافقة ومواءمة النظام المالي في الجامعة مع النظام في وزارة المالية".

يذكر أن هذا النظام سيسرع من عملية صرف المستحقات المالية للمستفيدين، وذلك بأن عملية إرسال أمر الدفع وانتظار تسليمها وتدقيقها من وزارة المالية سيصبح آلياً، ولن يستغرق عدد من الساعات حتى نزول المستحق في حساب المستفيد بناء على ما أوضحه المسؤولون في وزارة المالية.// انتهى //

19:32ت م

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