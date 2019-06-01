السعودية اليوم / مركز الشيحية يكمل تجهيزاته لعيد الفطر المبارك



بريدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 31 مايو 2019 واس

أكمل مكتب خدمات مركز الشيحية استعداداته لعيد الفطر المبارك بتجهيز مصلى العيد والميادين والساحات والحدائق وإنارة الشوارع بالإنارة التجميلية بالمركز.

وأوضح مدير مكتب خدمات الشيحية خالد العقيل أن الشيحية تزينت لعيد الفطر المبارك بتجهيز مصلى العيد والحدائق والميادين , والطرق والشوارع الرئيسية بالإنارة التجميلية وصيانة الأرصفة بالإضافة لتكثيف أعمال النظافة .

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19:32ت م

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