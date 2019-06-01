السعودية اليوم / المستفيدون من مشروع هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور يشكرون الملك سلمان على إهدائهم التمور الفاخرة



الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

عبّر عددٌ من المستفيدين من مشروع هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور من جمهورية البوسنة والهرسك، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إهدائه التمور الفاخرة خلال شهر رمضان المبارك, سائلين الله أن يديم على

جاء ذلك أثناء توزيع التمور الفاخرة للشعب البوسني بمركز الملك فهد الثقافي في سراييفو, لعام 1440هـ، الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى البوسنة والهرسك.

وأكدوا أن المملكة العربية السعودية بلد خير وعطاء فهي تقدم الغالي والنفيس من أجل المسلمين في شتى بقاع الأرض, ونحن ممتنون لقيادة المملكة وشعبها على هذا الإهداء والدعم الغير مستغربان منهم منذ القِدم ولا زالت.

كما نوهوا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبرامجها المنفذة في الخارج والتي تخدم الإسلام والمسلمين, مشيرين إلى أن السعودية قدمت دعما لا محدود أثناء الأزمة التي مرت بها دولة البوسنة والهرسك في التسعينات, حتى بعد الأزمة السعودية موقفها ثابتة معنا فجزاهم الله خيرا.

ورفع البوسنيون بلغتهم صادق الدعاء أن يحفظ الله المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها لما تقدمه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في العالم الإسلامي, كما شكروا وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية بمتابعة وتوجيهات الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, على تقديمها كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.

// انتهى //

19:30ت م

0147



الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسعبّر عددٌ من المستفيدين من مشروع هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور من جمهورية البوسنة والهرسك، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إهدائه التمور الفاخرة خلال شهر رمضان المبارك, سائلين الله أن يديم على السعودية عزها ورخاءها واستقرارها.جاء ذلك أثناء توزيع التمور الفاخرة للشعب البوسني بمركز الملك فهد الثقافي في سراييفو, لعام 1440هـ، الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى البوسنة والهرسك.وأكدوا أن المملكة العربية السعودية بلد خير وعطاء فهي تقدم الغالي والنفيس من أجل المسلمين في شتى بقاع الأرض, ونحن ممتنون لقيادة المملكة وشعبها على هذا الإهداء والدعم الغير مستغربان منهم منذ القِدم ولا زالت.كما نوهوا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبرامجها المنفذة في الخارج والتي تخدم الإسلام والمسلمين, مشيرين إلى أن السعودية قدمت دعما لا محدود أثناء الأزمة التي مرت بها دولة البوسنة والهرسك في التسعينات, حتى بعد الأزمة السعودية موقفها ثابتة معنا فجزاهم الله خيرا.ورفع البوسنيون بلغتهم صادق الدعاء أن يحفظ الله المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها لما تقدمه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في العالم الإسلامي, كما شكروا وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية بمتابعة وتوجيهات الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, على تقديمها كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.// انتهى //19:30ت م0147

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