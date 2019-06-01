- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أمير جازان يوجه بسرعة معالجة انقطاع الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمير جازان يوجه بسرعة معالجة انقطاع الكهرباء
متابعات الخليج 365 - واس
وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بسرعة متابعة وضع انقطاع التيار الكهربائي والعمل على معالجة الخلل وإعادته بشكل كامل لكافة المحافظات بالمنطقة بأسرع وقت ممكن.
وأكد مدير العلاقات العامة والاعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري ، حرص وتوجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ومتابعتهما الدائمة ، لكل ما يهم المنطقة راحة المواطنين والمقيمين بها خاص في هذا الشهر الكريم ، وذلك من خلال العمل على إعادة التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي.
وبين أن انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة جاء ضمن انقطاع للتيار شمل جميع أنحاء المنطقة الجنوبية بسبب الاحوال الجوية ، وجاري إعادة التيار تدريجيا بحسب ما افادت به شركة كهرباء منطقة جازان.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير جازان يوجه بسرعة معالجة انقطاع الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.