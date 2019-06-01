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فيديو.. إصابة العشرات بانفجار مصنع ديناميت ومتفجرات في روسيا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أصيب 38 شخصاً اليوم، في عدة انفجارات وقعت داخل مصنع للذخيرة بمدينة دزيرجينسك الروسية، التي تبعد 400 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة موسكو.
واستندت وكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس”، إلى بيانات سلطات الصحة في المنطقة، التي أفادت بأن 38 عاملاً من المصنع وأحد سكان المنازل المجاورة كانوا في حاجة لإغاثة طبية، بينهم أربعة بإصابات بالغة، بالإضافة إلى شخصين في عداد المفقودين.
وأوضحت تقارير إعلامية أن الانفجارات تسببت في تدمير أجزاء كبيرة من المصنع، ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث.
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