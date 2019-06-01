شكرا لقرائتكم الخرطوم تستدعي سفيرها بالدوحة للتشاور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الخرطوم تستدعي سفيرها بالدوحة للتشاور
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الخارجية السودانية، السبت، أنها استدعت سفيرها لدى قطر بغرض التشاور على أن يعود بعدها إلى الدوحة.
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية بابكر الصديق في بيان: “تود وزارة خارجية جمهورية السودان أن تفيد أن سفير السودان لدى قطر… فتح الرحمن علي قد استدعي إلى الخرطوم للتشاور”، موضحاً أنه سيعود فوراً بعدها إلى الدوحة.
وأغلقت السلطات السودانية الخميس الماضي مكتب شبكة الجزيرة القطرية بالخرطوم وسحبت تصاريح عمل مراسليها وموظفيها.
اعتادت القناة على نشر صور للاحتجاجات التي تدور بالسودان منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم تستدعي سفيرها بالدوحة للتشاور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.