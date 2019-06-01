الخرطوم تستدعي سفيرها بالدوحة للتشاور

2019-06-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، السبت، أنها استدعت سفيرها لدى قطر بغرض التشاور على أن يعود بعدها إلى الدوحة.

وقال الناطق باسم الخارجية السودانية بابكر الصديق في بيان: “تود وزارة خارجية جمهورية السودان أن تفيد أن سفير السودان لدى قطر… فتح الرحمن علي قد استدعي إلى الخرطوم للتشاور”، موضحاً أنه سيعود فوراً بعدها إلى الدوحة.

وأغلقت السلطات السودانية الخميس الماضي مكتب شبكة الجزيرة القطرية بالخرطوم وسحبت تصاريح عمل مراسليها وموظفيها.

اعتادت القناة على نشر صور للاحتجاجات التي تدور بالسودان منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.