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ديلي ميل توثق مشاهد المعتمرين.. صور جوية تستعرض روعة الكعبة المشرفة
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
اهتمت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بإبراز الأجواء الرمضانية الروحانية، وبالأخص في أطهر بقاع الأرض، حيث التُقطت صور رائعة للحرم المكي والكعبة المشرفة وهي مُحاطة بآلاف المصلين والمعتمرين من كافة أنحاء العالم.
وأشارت صحيفة ديلي ميل، إلى أن مكة أقدس مدينة في الإسلام تعج بالمعتمرين في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وذلك على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة للتجمعات رفيعة المستوى من الشخصيات العربية والإسلامية، الذين حضروا قمتي مكة العربية والإسلامية على مدى اليومين الماضيين.
وتُظهر الصور الجوية المذهلة حشد المصلين الذين قاموا بالرحلة إلى مكة لأداء العمرة في شهر رمضان، حيث تشهد مكة تدفقًا كبيرًا من المعتمرين في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، والذي يُعد الشهر الأكثر قداسة في التقويم الإسلامي.
ويقضي المعتمرون من جميع أنحاء العالم هذه الأيام في الصلاة بالمسجد الحرام وكذلك أماكن العبادة الأخرى في المدينة المقدسة، كما يجتمع المصلون حول الكعبة المشرفة.
واستعرضت الصحيفة بعض الصور التي تم التقاطها بواسطة كاميرات وكالة الأنباء الفرنسية AFP لموسم العمرة في رمضان، وتحديدًا في العشر الأواخر من الشهر الكريم.
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