التسجيل متاح في حساب المواطن للاستفادة من الدفعة الـ20 عبر هذا الرابط

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التسجيل متاح في حساب متابعات الخليج 365 للاستفادة من الدفعة الـ20 عبر هذا الرابط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه بإمكان المواطنين، التسجيل والاستفادة من الدفعة العشرين عبر الرابط التالي: (هنا).
وأكد حساب متابعات الخليج 365، عبر حسابه الرسمي أن الاستفادة من الدفعة العشرين تتم من خلال التسجيل قبل 10 يونيو المقبل.
طريقة التسجيل في حساب متابعات الخليج 365
ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر عبر هذا الرابط (هنا).
ويستهدف برنامج حساب متابعات الخليج 365 تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.
شروط أهلية حساب متابعات الخليج 365:
ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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