الان تتابع حريق يلتهم منزلا في الخبر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 5 دقائق - 7:26 م, 1 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أخمد الدفاع المدني في الخبر حريقاً اندلع في صالة منزل، نتج عنه إصابة امرأة باختناق. وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني على تويتر”: “تم نقلها عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى”.

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