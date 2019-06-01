‏انقطاع للكهرباء يشمل كافة المنطقة الجنوبية.. وتدخل عاجل من أمير جازان

جدة - عمرو شويل انقطع التيار الكهربي، اليوم السبت، بكافة المنطقة الجنوبية، والتي شملت عسير وجازان ونجران، بشكل مفاجئ. بحسب بيان لإماراة جازان.

ووجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بسرعة متابعة وضع انقطاع التيار الكهربائي والعمل على معالجة الخلل وإعادته بشكل كامل الى كافة المحافظات بالمنطقة بأسرع وقت ممكن.

أوضح ذلك مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة بمنطقة جازان عادل بن أحمد الزائري ، والذي أكد حرص وتوجيهات سمو أمير منطقة جازان ، لما فيه راحة المواطنين والمقيمين في هذا الشهر المبارك وذلك من خلال العمل على إعادة التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي.

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من جانبها، قدمت “السعودية للكهرباء” عبر حسابها الرسمي بتويتر اعتذارها للمشتركين لانقطاع الخدمة في بعض مناطق الجنوبية. مشيرة إلى أن سوء الأحوال الجوية وراء العطل.

وأكدت الشركة، في بيان، أن كافة الفرق الفنية الميدانية بدأت العمل حاليا لإعادة الخدمة.