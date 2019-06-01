شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انقطاع التيار في مناطق غير متأثرة بالأحوال الجوية.. «السعودية للكهرباء» تُجدد اعتذارها والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)جددت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها للمشتركين بعد انقطاع التيار الكهربائي في محافظات ومدن وقرى غير متأثرة بالأحوال الجوية.
وأوضحت الشركة أن الانقطاع في هذه المحافظات يعود إلى ترابط الشبكة مع المناطق المتأثرة بالأحوال الجوية.
وأكدت «السعودية للكهرباء» أن الفرق الميدانية تعمل على إعادة الخدمة تدريجياً.
وقالت الشركة عبر «تويتر» اليوم (السبت): «السعودية للكهرباء تُجدد اعتذارها للمشتركين لانقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية في محافظات أثرت على محافظات ومدن وقرى أخرى غير متأثرة بالأحوال الجوية لترابط الشبكة، وفرقنا الفنية الميدانية تعمل على إعادة الخدمة تدريجياً».
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