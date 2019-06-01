شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء يُربك الصائمين في المناطق الجنوبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الكادومي (جازان)

تسبب انقطاع التيار الكهربائي في المناطق الجنوبية والمحافظات والمراكز التابعة لها في تذمر المواطنين، خاصة وأنه جاء وقت الذروة واشتداد الحرارة وتحديداً في جازان ونجران.

وتابع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز حالة انقطاع التيار الكهربائي عن كافة محافظات وقرى المنطقة، ووجَّه بسرعة إعادة التيار.

من جانبها، ذكرت شركة الكهرباء أن خللاً وقع في عدد من المحطات التحويلية، مؤكدة أن العمل جارٍ على إعادة التيار الكهربائي.

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وأزعجت الانقطاعات الصائمين في جازان والمحافظات والقرى التابعة لها، في وقت تشهد الأجواء طقساً حاراً تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية.

وبلغت الانقطاعات ذروتها منذ دخول شهر رمضان المبارك، ولعل ما أزعج الأهالي أن هذه الانقطاعات لا تحدث إلا وقت الظهيرة، حيث تقوم الأُسر بإعداد وجبات الإفطار.

وذكر أحمد حكمي أحد سكان قرى جنوب أبوعريش، أن الوضع صعب للغاية في ظل تكرار القطوعات التي تتزامن مع حرارة الطقس، فيما طالب عبدالإله معافا شركة الكهرباء بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة، لافتاً إلى أن الانقطاعات باتت تتكرر بشكل شبه يومي.