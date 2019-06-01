شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للكهرباء» تعتذر عن الانقطاعات في المناطق الجنوبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) اعتذرت الشركة السعودية للكهرباء للمشتركين بعد انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية. اعتذرت الشركة السعودية للكهرباء للمشتركين بعد انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية. وأكدت الشركة أن الفرق الفنية الميدانية بدأت العمل حالياً لإعادة الخدمة تدريجياً. وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (السبت): «نعتذر للمشتركين لانقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية». وأضافت: «نؤكد أن فرقنا الفنية الميدانية بدأت العمل حالياً لإعادة الخدمة تدريجياً؛ وسنوافيكم بشكل دوري بالتفاصيل».



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