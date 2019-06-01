أمير جازان يُوجِّه بسرعة معالجة انقطاع الكهرباء

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يُوجِّه بسرعة معالجة انقطاع الكهرباء والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)وجَّه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بسرعة متابعة وضع انقطاع التيار الكهربائي والعمل على معالجة الخلل وإعادته بشكل كامل إلى كافة محافظات المنقطة وفي أسرع وقت.
وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالإمارة عادل بن أحمد، حرص أمير المنطقة على ما فيه راحة المواطنين والمقيمين.
وشمل انقطاع التيار الكهربائي كافة المناطق الجنوبية، فيما قدَّمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها للمشتركين، مؤكدة أن العمل جارٍ لإصلاح الخلل.
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