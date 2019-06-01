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أمير جازان يُوجِّه بسرعة معالجة انقطاع الكهرباء

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

وجَّه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بسرعة متابعة وضع انقطاع التيار الكهربائي والعمل على معالجة الخلل وإعادته بشكل كامل إلى كافة محافظات المنقطة وفي أسرع وقت.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالإمارة عادل بن أحمد، حرص أمير المنطقة على ما فيه راحة المواطنين والمقيمين.

وشمل انقطاع التيار الكهربائي كافة المناطق الجنوبية، فيما قدَّمت الشركة للكهرباء اعتذارها للمشتركين، مؤكدة أن العمل جارٍ لإصلاح الخلل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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