شكرا لقرائتكم خبر عن «تماس كهربائي» يحرق منزلاً في حائل ويُصيب 14 شخصاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أخمدت فرق الدفاع المدني في حائل حريقاً اندلع في منزل بقرية الصبيحية بسبب التماس كهربائي، اليوم (السبت). أخمدت فرق الدفاع المدني في حائل حريقاً اندلع في منزل بقرية الصبيحية بسبب التماس كهربائي، اليوم (السبت). وذكر الدفاع المدني عبر «تويتر»، أنه جرى نقل 14 شخصاً من أفراد الأسرة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، نتيجة تأثرهم بكثافة الأدخنة.



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