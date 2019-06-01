شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني عفيف» يُنقذ طفلاً سقط في «خزان تحت الإنشاء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أنقذت فرق الدفاع المدني في عفيف طفلاً يبلغ من العمر عاماً ونصف، بعد أن سقط في شق أرضي بين جدار خزان تحت الإنشاء.

وأكد الدفاع المدني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (السبت)، أنه تم إخراج الطفل وهو بصحة جيدة.