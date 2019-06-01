شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الحالة الجوية التي حذَّرت منها «الأرصاد» في المدينة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (السبت)، إنذاراً من نوع «تنبيه متقدم» على منطقة المدينة المنورة، يشمل محافظات ومراكز الحناكية، والعيص، والمدينة المنورة، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع. وحذَّرت الهيئة من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتساقط للبرد. وأشارت إلى أن الحالة الجوية تبدأ عند الساعة: 02:00 من مساء اليوم (السبت)، وتستمر حتى الواحدة من صباح غدٍ (الأحد).



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما هي الحالة الجوية التي حذَّرت منها «الأرصاد» في المدينة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.