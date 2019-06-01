السعودية | ماذا قال مرصد المجمعة عن هلال عيد الفطر؟

شكرا لقرائتكم ماذا قال مرصد المجمعة عن هلال عيد الفطر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بأن إقرار بداية الشهر من اختصاص المحكمة العليا، نافياً صحة ما يتم تداوله حول بيان المرصد بشأن ظروف هلال شهر شوال 1440. كما لفت إلى أنه اعتاد نشر بيان ظروف كل شهر حسب المعطيات العلمية فقط. وحول ما نشرته عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل بأن الأربعاء المقبل هو أول أيام عيد الفطر 1440، أشار المرصد إلى أنه أوضح حينها في بيان أن الرؤية يوم الاثنين ستكون صعبة إلى مستحيلة، وأن المعطيات الحسابية تفيد بأن الاقتران المركزي سيحدث الساعة 1:02 ظهراً، والهلال سيغرب بعد الشمس بـ4 دقائق وذلك عند الساعة 6:49 مساءً.

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