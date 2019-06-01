محمد بن مسعود - الدمام - حصل ناصر أحمد شتران الزهراني على درجة الماجستير من كلية ابن رشد للعلوم الادارية بأبها في تخصص الموارد البشرية. وتهنئ "الخليج 365" "الزهراني" بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح. الماجستير لـ"الزهراني" في الموارد البشرية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-01 حصل ناصر أحمد شتران الزهراني على درجة الماجستير من كلية ابن رشد للعلوم الادارية بأبها في تخصص الموارد البشرية. وتهنئ "الخليج 365" "الزهراني" بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح. Advertisements 01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440 05:43 PM حصل ناصر أحمد شتران الزهراني على درجة الماجستير من كلية ابن رشد للعلوم الادارية بأبها في تخصص الموارد البشرية. وتهنئ "الخليج 365" "الزهراني" بهذه المناسبة، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح. ، الماجستير لـ"الزهراني" في الموارد البشرية ،

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