انت الان تتابع تفاصيل خبر ظريف: مستعد لزيارة الرياض غداً لكن بشرط والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 يونيو 2019 05:51 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إنه مستعد لزيارة الرياض "غداً شريطة تغيير سياستها".

جاء ذلك رداً على سؤال بشأن إمكانية زيارته السعودية التي عادةً ما توجه إلى بلاده اتهامات تنفيها الأخيرة، وذلك في مقابلة مع فضائية "العالم" الإيرانية.

وأوضح قائلاً: "إذا كان لدى الحكومة السعودية الاستعداد لتغيير سياستها، فبإمكاني أن أكون في الرياض غداً".

وتطرق ظريف إلى جولته الإقليمية التي أجراها مؤخراً بدول آسيوية والعراق، وكذلك الزيارات التي أجراها نائبه عباس عراقجي، لقطر وسلطنة عُمان والكويت، الأسبوع الماضي.

وعن أبرز نقاط رسالة الجولتين، قال: إنها "الدعوة إلى الحوار مع الدول الإقليمية، والتوقيع على معاهدة عدم الاعتداء".

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وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن "الهدف من الحوار مع الدول الجارة في حقيقة الأمر هو طرح الوقائع، وما هي وجهات نظرنا مقابل إيجاد التوتّر من قِبل أمريكا، وما هي طريقة الحلّ للخروج من هذا الوضع، إضافة إلى طريقة الحلّ للمنطقة".

وأكد ظريف انفتاح بلاده على جميع دول الخليج، لكنه استدرك قائلاً: "للأسف اختارت ثلاث من هذه الدول (يقصد الإمارات والسعودية والبحرين) طريقاً آخر، وإذا لم يسافر عراقجي إلى هذه الدول، فهذا الأمر ليس خيارنا نحن، بل خيار تلك الدول التي فضّلت مسيراً آخر".

وأكد ظريف أن "إيران ملتزمةٌ السِّلم ما لم تفرَض عليها الحرب"، مشيراً إلى أن بلاده "في ذروة قوّتها بالمنطقة"، وضغوط أمريكا تعود لـ"قلقها من قوتها"، على حد تعبيره.

وكشف أنه عقب انتهاء المفاوضات النووية مع واشنطن، رفضت طهران الدخول في حوار معها بشأن المنطقة، وأكد أن الحوار سيكون مع دولها فقط، قبل أن "يعلن محمد بن سلمان (ولي العهد السعودي) أن لا حوار بيننا وبين إيران، وسوف ننقل المعركة إلى داخل إيران".

ولم تعلق السلطات السعودية على حديث "ظريف"، غير أن وزير الشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، وجّه فجر اليوم السبت، اتهامات لإيران بـ"دعم الإرهاب، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية، ونشر الطائفية"، في مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة الإسلامية، التي لم تشارك فيها طهران.