انت الان تتابع تفاصيل خبر محكمة أمريكية تسجن أميراً سعودياً زائفاً 18 عاماً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 يونيو 2019 05:51 مساءً - عاقبت محكمة في مدينة ميامي الأمريكية شخصاً من أصول كولومبية بالسجن لمدة (18عاماً)، بتهمة انتحاله لشخصية "أمير سعودي"، لعقود طويلة، وتحقيق ملايين الدولارات من وراء ذلك.

وأكدت صحيفة "تايمز" أن الحكم صدر بحق أنتوني غينياك (48 عاماً)، وهو رجل من أصول كولومبية ادعى على مدى سنين أنه الأمير خالد آل سعود، بتهمة احتيال بقيمة ثمانية ملايين دولار.

وبينت الصحيفة أن الأمير الزائف مارس النصب والاحتيال على عشرات المستثمرين في مجال الهواتف خلال نحو ثلاثة عقود، وأقنعهم بدفع هذا المبلغ الهائل له بسبب اعتقادهم أنه يحظى بدعم العائلة الحاكمة في السعودية.

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وكان غينياك يقيم في منزل فاخر ويقود سيارة "فيراري" بلوحات دبلوماسية مزيفة، ويستخدم طائرة خاصة ويخوتاً، ولم يظهر أمام الجمهور إلا محاطاً بحراس شخصيين يحملون حقيبة تحتوي على وثائق مزيفة.

وأوضحت الصحيفة أن المحتال تم كشف أمره بعد أن شوهد وهو يتناول لحم الخنزير، وفتح تحقيق معه للكشف عن حقيقته.

وكشفت التحقيقات أن الأمير الزائف رجل ولد في كولومبيا وتبنته عائلة أمريكية في سن سبع سنوات، ثم فر من منزل العائلة في عمر 17 عاماً، وسبق أن أمضى بضعة أعوام وراء القضبان بسبب تورطه في قضايا احتيال مماثلة.