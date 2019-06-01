شكرا لقرائتكم طريقة تحضير صينية الجبنة الحلوة على الطريقة السعودية باحترافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طريقة تحضير صينية الجبنة الحلوة على الطريقة السعودية باحترافية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نقدم لكم اليوم 27 رمضان طريقة تحضير صينية الجبنة الحلوة على الطريقة السعودية، والتي يعشقها الكبير والصغير.
وتتميز صينية الجبنة الحلوة بقيمتها الغذائية العالية، كما أنها من الأطباق الخفيفة على المعدة في أيام رمضان.
المكونات:
1و½ كوب أو 300 غرام من الجبنة البيضاء البلدية٬ الخالية من الملح والمبشورة
¾ كوب أو 150 غراماً من الزبدة غير المملحة٬ المذوّبة
بيضة
½ كوب أو 50 غراماً من حليب مجفف كامل الدسم نيدو
1 علبة أو 170 غراماً من قشطة نستله
رشة من الملح
رشة من السكر
1 كوب أو 140 غراماً من الدقيق العادي
½ ملعقة طعام من البيكينغ باودر
1 كوب أو 250 مل من قطر السكر
طريقة التحضير
تُخلط الجبنة المبشورة في وعاء كبير مع الزبدة المذوّبة والبيضة.
يُضاف حليب نيدو مع قشطة نستله والملح والسكر وتُخلط المكوّنات جيداً بعضها مع بعض.
يُخلط الدقيق العادي مع البيكينغ باودر ثم يُنخل فوق المزيج ويُمزج معه جيداً.
يُوزّع المزيج في صينية مستديرة الشكل 25 سم مدهونة بالزبدة ويُخبز في فرن محمّى على حرارة 160 درجة مئوية لمدّة تتراوح بين 35 و40 دقيقة أو حتّى ينضج.
يتمّ إخراج الجبنة من الفرن ويُسكب القطر بشكل متجانس فوقها ثم تُقدّم.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تحضير صينية الجبنة الحلوة على الطريقة السعودية باحترافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.