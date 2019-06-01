- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم نائب أمير مكة: قرارات القمم الثلاث تصب في مصلحة الأمة وتحقق عزها وسؤددها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نائب أمير مكة: قرارات القمم الثلاث تصب في مصلحة الأمة وتحقق عزها وسؤددها
متابعات الخليج 365 - واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، بمناسبة نجاح القمم الثلاث التي احتظنتها مكة المكرمة.
وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية : ” يسرني ويُشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بنجاح القمم الثلاث (الخليجية، العربية والإسلامية) التي دعوتم لها -أيدكم الله- واحتضنتها مكة المكرمة مهوى الأفئدة وقبلة المسلمين، وما صدر عنها من قرارات حكيمة ستصُب -بإذن الله- في مصلحة الأمة الإسلامية، وذلك بفضل الله ثم بجهودكم -حفظكم الله- وحرصكم الدائم على جمع الكلمة ورأب الصدع بما يحقق للأمتين العربية والإسلامية عزها وسُؤددها”.
كما رفع الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح القمم الثلاث (الخليجية العربية، والإسلامية) التي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واحتظنتها مكة المكرمة .
وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية : ” يسرني ويشرفني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح القمم الثلاث الخليجية العربية، والإسلامية والتي دعا لعقدها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله وأدام عزه – وعُقدت على أطهر البقاع مكة المكرمة، وما صدر عنها من قرارت سيكون لها -بإذن الله- أثرها الإيجابي على مستقبل الأمتين العربية والاسلامية، وإن هذا النجاح يعكس الدور الريادي للمملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، ويُبرهن حكمة قادتها -أيدههم الله- وعملهم الدؤوب على جمع كلمة الأمة، وتوحيد الجهود بما يحقق الآمال والتطلعات.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير مكة: قرارات القمم الثلاث تصب في مصلحة الأمة وتحقق عزها وسؤددها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.