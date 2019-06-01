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شكرا لقرائتكم شاهد بالصور.. اكتمال وصول 319 حافلة بمشروع حافلات الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شاهد بالصور.. اكتمال وصول 319 حافلة بمشروع حافلات الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، بدء تركيب محطات حافلات الرياض في مواقعها؛ وذلك تمهيداً للانطلاق في الاختبارات التشغيلية لها.
وأشار حساب قطار الرياض التابع للمشروع إلى أنه اكتمل وصول جميع حافلات الرياض للمرحلة الأولى إلى مدينة الرياض والبالغ عددها 319 حافلة، والتي جرى تصنيعها في شركتي مرسيدس ومان الألمانيتين.
وأضاف حساب “قطار الرياض”، أنه من المقرر البدء بتشغيل مشروع حافلات الرياض نهاية العام الحالي.
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