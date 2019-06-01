شاهد بالصور.. اكتمال وصول 319 حافلة بمشروع حافلات الرياض

2019-06-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، بدء تركيب محطات حافلات الرياض في مواقعها؛ وذلك تمهيداً للانطلاق في الاختبارات التشغيلية لها.

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وأشار حساب قطار الرياض التابع للمشروع إلى أنه اكتمل وصول جميع حافلات الرياض للمرحلة الأولى إلى مدينة الرياض والبالغ عددها 319 حافلة، والتي جرى تصنيعها في شركتي مرسيدس ومان الألمانيتين.

وأضاف حساب “قطار الرياض”، أنه من المقرر البدء بتشغيل مشروع حافلات الرياض نهاية العام الحالي.