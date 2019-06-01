الان تتابع القيادة تبعث برقية لرئيس جمهورية ملاوي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية ملاوي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. Advertisements وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية ملاوي الصديق التقدم والازدهار. من جانبه، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية ملاوي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ملاوي الصديق التقدم والرقي.

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