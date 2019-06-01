مدير جامعة الملك خالد ينوه بدور ولي العهد في تحقيق رؤية المملكة وبناء الاقتصاد وثقافة الإنسان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جامعة الملك خالد

رفع مدير جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة ذكرى مبايعة ولي العهد، مؤكدا أنها ذكرى عظيمة وغالية على قلوب أبناء هذا الوطن، حيث هيأ الله للمملكة هذه الشخصية القيادية التي تملك حضورا سياسيا مؤثرا ورؤية ثاقبة واستراتيجيات تستشرف المستقبل وتخطط له.

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ونوه السلمي بالجهود الجبارة التي يبذلها ولي العهد على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات، واستعرض بعض جوانب التطوير التي شهدت نقلات نوعية على يده، موضحا أن ولي العهد يواصل الليل بالنهار للعمل على منظومة من الاستراتيجيات الكفيلة ببناء وطن عظيم وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأبان السلمي بأن ما تحقق للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، خلال هذا العام والفترة الماضية، يدعو إلى الفخر والاعتزاز ويحفز أبناء هذا الوطن الكريم إلى بذل أقصى الجهود في خدمة الوطن، حيث حظيت المملكة بوضع قيادي واستراتيجي مؤثر على المستوى الدولي، كما حققت تقدما كبيرا في جوانب الاقتصاد والتنمية والتعليم والحوكمة والهيكلة وتوظيف الموارد البشرية والمادية وتمكين المرأة والجوانب الاجتماعية، فضلا عن بناء الثقافة الإدارية والتنظيمية وترسيخ قيم العمل الجاد والمثمر والنزيه، مشيرا إلى أن بناء ثقافة الإنسان بشكل سليم يأتي من خلال شخصية الأمير بصفته قائدا للعمل التنموي في المملكة، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وحريصا على أعلى معايير الجودة والنزاهة، ولما يؤكده بشكل دائم في توجيهاته الكريمة من أن المرحلة مرحلة بناء وعمل دؤوب وتحد، وأن علينا أن نكون جميعا على قدر المسؤولية وأن نقدم ما يستحقه الوطن وينتظره الأبناء والأحفاد.

واختتم السلمي حديثه داعيا الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والقيادة الرشيدة، لتحقيق طموحات هذا الوطن والقيام بدوره الريادي على المستوى العربي والإسلامي والعالمي.