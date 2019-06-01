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أدّى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المناطق الجنوبية اليوم، إلى تصاعد المطالبات باشتراط تنوع مصادر طاقة ضخ البنزين أو تأمين كهرباء احتياطية في محطات السفر بين المناطق والطرق السريعة بين المحافظات.
وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة في مناطق جنوب السعودية في توقف بعض الإشارات والخدمات الآلية، وكذلك إغلاق الكثير من المحالّ ومحطات البنزين مما تسبب في معاناة السكان وطالبي الخدمات.
وتصاعدت المطالبات بإلزام كثير من المنشآت بالطاقة الاحتياطية أو الطاقة الشمسية وتشغيلها كبديل عند انقطاع التيار.
بعد انقطاع الكهرباء بالجنوب.. مطالبات بتنويع مصادر الطاقةمحمد المواسي الخليج 365 2019-06-01
أدّى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المناطق الجنوبية اليوم، إلى تصاعد المطالبات باشتراط تنوع مصادر طاقة ضخ البنزين أو تأمين كهرباء احتياطية في محطات السفر بين المناطق والطرق السريعة بين المحافظات.
وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة في مناطق جنوب السعودية في توقف بعض الإشارات والخدمات الآلية، وكذلك إغلاق الكثير من المحالّ ومحطات البنزين مما تسبب في معاناة السكان وطالبي الخدمات.
وتصاعدت المطالبات بإلزام كثير من المنشآت بالطاقة الاحتياطية أو الطاقة الشمسية وتشغيلها كبديل عند انقطاع التيار.
01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
05:33 PM
إضافة لتأمين مخزون احتياطي في محطات السفر بين المناطق
أدّى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المناطق الجنوبية اليوم، إلى تصاعد المطالبات باشتراط تنوع مصادر طاقة ضخ البنزين أو تأمين كهرباء احتياطية في محطات السفر بين المناطق والطرق السريعة بين المحافظات.
وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة في مناطق جنوب السعودية في توقف بعض الإشارات والخدمات الآلية، وكذلك إغلاق الكثير من المحالّ ومحطات البنزين مما تسبب في معاناة السكان وطالبي الخدمات.
وتصاعدت المطالبات بإلزام كثير من المنشآت بالطاقة الاحتياطية أو الطاقة الشمسية وتشغيلها كبديل عند انقطاع التيار.
، بعد انقطاع الكهرباء بالجنوب.. مطالبات بتنويع مصادر الطاقة ،
المصدر : الخليج 365
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