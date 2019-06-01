محمد بن مسعود - الدمام - أسفر عن إصابة أحد الإطفائيين أثناء مكافحة النيران تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان من إخماد حريق نشب في مستودع إطارات بالصناعية، وأدى لإصابة إطفائي أثناء مكافحته. وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني: بعد ورود البلاغ بنشوب حريق في مستودع بالصناعية، وصلت الفرق للموقع واتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع للإطارات تبلغ مساحته 30×15م تقريباً. وأضاف: تمّت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المستودعات المجاورة، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق. إخماد حريق في مستودع إطارات بـ"صناعية جازان" Advertisements فهد كاملي الخليج 365 2019-06-01 تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان من إخماد حريق نشب في مستودع إطارات بالصناعية، وأدى لإصابة إطفائي أثناء مكافحته. وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني: بعد ورود البلاغ بنشوب حريق في مستودع بالصناعية، وصلت الفرق للموقع واتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع للإطارات تبلغ مساحته 30×15م تقريباً. وأضاف: تمّت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المستودعات المجاورة، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق. 01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440 05:22 PM أسفر عن إصابة أحد الإطفائيين أثناء مكافحة النيران أسفر عن إصابة أحد الإطفائيين أثناء مكافحة النيران تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان من إخماد حريق نشب في مستودع إطارات بالصناعية، وأدى لإصابة إطفائي أثناء مكافحته. وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني: بعد ورود البلاغ بنشوب حريق في مستودع بالصناعية، وصلت الفرق للموقع واتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع للإطارات تبلغ مساحته 30×15م تقريباً. وأضاف: تمّت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المستودعات المجاورة، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق. ، إخماد حريق في مستودع إطارات بـ"صناعية جازان" ،

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